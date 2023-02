Ventimiglia, Riccardo Pallanca è il nuovo referente responsabile della Protezione civile

Riccardo Pallanca, ex sovrintendente di polizia locale ora in pensione, è stato eletto dall’assemblea dei volontari della squadra comunale di Protezione civile e AIB Gruppo “Luciano Veziano” come nuovo referente responsabile di Ventimiglia.

Una decisione presa, lo scorso venerdì a seguito di regolari votazioni convocate a norma di un regolamento comunale, dai volontari che operano in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di eventi straordinari, emergenze, calamità ed incendi boschivi.

Il nuovo referente resterà in carica due anni e verrà formalmente nominato con determina del funzionario comunale, incaricato della Protezione civile, il dottor Sandro Villano, vicecomandante della polizia locale.