Sanremo, il grande tennis arriva nella città dei fiori, da oggi biglietti in vendita sul circuito vivaticket

Dal 26 marzo al 2 aprile, il Tennis Sanremo ospiterà per la prima volta la Sanremo Tennis Cup, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale.

Dopo un’edizione 2022 con un ATP Challenger, categoria 80, vinto dal giovanissimo danese Holger Rune, attuale top ten mondiale, il grande tennis ritorna a Sanremo con un prestigioso evento internazionale e da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per tutte le giornate di gara.

La competizione, organizzata da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Sanremo, rappresenta un grande volano per il territorio e richiamerà tennisti provenienti da tutto il mondo, dando vita a un torneo dall’altissimo livello tecnico. L’evento, sostenuto dalla Regione Liguria, conferma la vocazione tennistica di un territorio come la Riviera di Ponente e si affianca al torneo AON CHALLENGER di Genova.

Società titolare dei diritti ed organizzatrice del torneo è Master Group Sport, azienda leader in Italia nello Sport Marketing che, dal 1996, collabora con le principali istituzioni nell’organizzazione dei più importanti eventi sportivi e lavora a fianco delle aziende nel mondo delle sponsorizzazioni.

«Dopo l'esperienza del 2022 con l’Emilia Romagna Tennis Cup, con cui torneremo a giugno 2023, Master Group Sport ha deciso di sviluppare ulteriormente la sua presenza nel tennis con un evento internazionale in una data appetibile ai grandi campione in vista della grande kermesse di Montecarlo, e che vuole rispondere al grande interesse che oggi tale sport riscuote sul pubblico italiano” dichiara Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport “Porteremo la nostra esperienza sviluppata in grandi eventi nazionali ed internazionali come il calcio, il basket e la pallavolo in un territorio dal grande fascino e dalla rinomata tradizione tennistica, strategico per il nostro Gruppo che ha aperto da anni a Genova una sua sede operativa. Ringrazio la Regione Liguria, il Tennis Sanremo per il grande supporto, il Comune di Sanremo e la Federazione italiana Tennis e Padel per la collaborazione sull’evento».

Il tennis a Sanremo e nel ponente ligure ha la tradizione più antica in Italia: risale al 1897 l'inaugurazione del Circolo Tennis&Bridge Club Sanremo, secondo come anzianità in Italia subito dopo il quasi confinante 'Bordighera Lown Tennis Club'.