Bordighera: parcheggi a cavallo delle strisce, una lettrice "Maleducazione al palazzetto Biancheri" (Foto)

Una nostra lettrice, Monica, ci ha scritto per segnalare la maleducazione, l'egoismo e la mancanza di rispetto altrui nei parcheggi riservati al palazzetto ‘Emilio Biancheri’ di Bordighera:

“Come è possibile vedere dalle foto allegate, nel parcheggio sotterraneo ci sono varie macchine che occupano sempre due posti, vedendo le targhe (che oscuro per motivi di privacy), si tratta di auto nuove i cui proprietari probabilmente temono di ritrovarsele rigate, così preferiscono parcheggiarle così in modo che nessuno si metta accanto per scongiurare una eventuale rigatura (3 auto che occupano 6 posti). Mentre il parcheggio soprastante è talmente pieno (anche di auto che nulla hanno a che fare con l'impianto sportivo e che, quindi, non avrebbero alcun diritto a sostarvi!) che le auto vengono posteggiate anche al centro (nelle foto) creando non pochi problemi a chi invece ha parcheggiato l'auto nei posti regolari e si ritrova a dover fare mille manovre (con notevole disagio visto lo spazio esiguo rimanente!) per riuscire ad uscire dal parcheggio. Possibile che non vengano fatti i dovuti controlli dal Comune, o da chi di competenza, per contrastare il parcheggio selvaggio e magari dotare di un contrassegno da apporre sulle auto da rilasciare soltanto ai reali frequentatori dell'impianto, in modo da evitare l'uso improprio di questi parcheggi da parte di chi non ne ha alcun titolo?”