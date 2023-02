Libertà per le iraniane, Bordighera inaugura il dipinto 'Donne tra due realtà' (Foto e video)

Inaugurato, questa mattina, in un vicolo storico, che fiancheggia la chiesa che conduce in Piazza del Popolo, nella città alta di Bordighera un dipinto realizzato su un'antina intitolato 'Donne tra due realtà'. “E’ un progetto nato, quasi per scherzo, per abbellire gli sportelli che si trovano lungo tutto il borgo” - dice l’assessore di Bordighera Melina Rodà - “Inauguriamo uno sportello che richiama l’attenzione su quello che le donne iraniane stanno vivendo“.

Le autrici dell'opera sono Antonella Cotta e Delia De Agostini, in arte DeliAnto, che spiegano: “E’ nata senza particolari esigenze. Un giorno camminavamo nel Beodo, abbiamo visto questi sportelli con le farfalle e ci siamo dette perché non lo facciamo anche noi? E' nata così questa idea: due donne con le farfalle per comunicare un messaggio che fosse importante sia per noi che per gli altri. L’opera è stata realizzata con delle mascherine che avevamo preparato, perché l’abbiamo fatta un po’ a spruzzo e un po’ con il pennello. E’ fatta con acrilici speciali. L’abbiamo realizzata in una settimana, a tappe”.

Il dipinto, raffigurante due donne, una occidentale e una iraniana, è stato benedetto da don Luca Salomone. “E’ un’idea che nasce proprio dal cuore delle donne ed è bello che questa inaugurazione accada lungo una via perché ci dice che dobbiamo camminare e non stare fermi come la situazione che viene narrata in questo pannello, che aiuta coloro che passano a capire l’importanza dell’incontro con l’altro“ - commenta don Salomone.

“Abbiamo iniziato quasi per scherzo a chiedere a qualche artista se avesse voglia di mettere a disposizione un po’ della sua arte per abbellire le antine della città alta. Quando poi uno ha accettato, spontaneamente si sono aggiunti altri artisti, soprattutto stranieri” - fa sapere A Pria Presiuza - “L’iniziativa si è così allargata. Ognuno si sceglie il proprio angolo dove esprimere la sua arte che ha sempre un riferimento alla natura di Bordighera. Ora abbiamo già tanti disegni lungo le vie del paese e il nostro obiettivo è quello di riuscire ad abbellire tutta la città alta, invitiamo perciò tutti gli artisti a partecipare”.

Per l’occasione erano presenti anche due studenti iraniani di Ingegneria all’università di Genova di 29 e 32 anni. “Siamo stati invitati dall’associazione Scuola di Pace per partecipare ad alcuni eventi che si svolgono oggi a Bordighera e a Camporosso per le donne iraniane e di altri paesi vicini” - racconta Alì.

“Visto che avevamo in programma di consegnare il Premio Testimone di Pace 2023 ad una ragazza iraniana abbiamo avuto l’idea di invitarli anche per questa occasione: l’inaugurazione dell’antina a Bordighera alta“ - fa sapere il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. - “Ispirato dall’antina il gruppo Penelope ha pensato alle donne iraniane ma anche a quelle afgane e a tutte le donne di questo mondo, pure italiane, che subiscono tanta violenza. In tutto il mondo, infatti, la donna è un passo indietro, è oppressa da catene, è sesso debole, ha meno diritti ma tutto il mondo si regge sulla donna che dà la vita, cura e sostiene chi le toglie libertà. In tutto il mondo, proprio per questo, molte donne marciano unite verso la parità togliendo i veli dell’ipocrisia, della menzogna, dell’ignoranza, della sopraffazione, dell’indifferenza dagli occhi e dal cuore di chi le vuole schiave sottomesse e in nome dell’amore le donne iraniane tagliano i bei capelli e sfidando l’oppressore rischiano la morte al grido: donna, vita, libertà“.

Nel pomeriggio Scuola di Pace di Ventimiglia consegnerà il Premio 'Testimone di Pace 2023' alla giovane studentessa iraniana che sottolinea: "Grazie a tutte le donne italiane per sentire la nostra voce e la rivoluzione che le iraniane stanno facendo in Iran”. La cerimonia si svolgerà presso il Centro Falcone di Camporosso.