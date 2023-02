Camporosso, Scuola di Pace di Ventimiglia consegna il premio 'Testimone di Pace 2023' a una studentessa iraniana (Foto e video)

Scuola di Pace di Ventimiglia, oggi pomeriggio a Camporosso, ha consegnato ad una giovane studentessa iraniana, Maral, il premio 'Testimone di Pace 2023', consistente in 4mila euro che verranno impiegati per finanziare una borsa di studio. "E' un piccolo gesto concreto di solidarietà per il popolo iraniano che la comunità di Ventimiglia ha voluto fare per aiutare a cambiare il mondo" - spiega il presidente di Scuola di Pace di Ventimiglia Mauro Lazzaretti - "Da tanto tempo seguiamo quello che sta succedendo in Iran e speriamo che presto la bellezza possa vincere su tutto. Quello di oggi è un piccolo gesto che vorrebbe unirsi ad una azione di istruzione e conoscenza. E' una borsa di studio".

La cerimonia si è svolta presso il Centro Falcone di Camporosso alla presenza del sindaco Davide Gibelli e del vicesindaco Fulvia Raimondo. Il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. ha condotto l'intervista alla giovane premiata sull'attuale condizione politico-sociale del suo popolo. "Abbiamo partecipato a questo evento per mettere in risalto come la disparità sia il male fondamentale dell'umano" - commenta il presidente del Gruppo Penelope Daniela Lorenzi - "Dedichiamo l'evento alle donne iraniane che stanno lottando per l'affermazione dei loro diritti".

Momenti poetici e musicali hanno inoltre arricchito l'incontro, che aveva il patrocinio dell’amministrazione comunale. "Siamo orgogliosi di aver potuto ospitare questa manifestazione che crea un ponte tra la nostra zona e le donne iraniane che combattono tutti i giorni per la libertà" - afferma il vicesindaco di Camporosso Fulvia Raimondo.

Prima della consegna del premio è stato anche organizzato un pranzo di solidarietà. Questa mattina, invece, a Bordighera alta è stato inaugurato e benedetto dal parroco, don Luca Salomone, un dipinto realizzato su un'antina, raffigurante due donne, una occidentale e una iraniana, intitolato 'Donne tra due realtà'. Le autrici dell'opera sono Antonella Cotta e Delia De Agostini, in arte DeliAnto, che durante la cerimonia della premiazione a Camporosso hanno spiegato ai presenti la loro opera.