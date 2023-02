Ventimiglia, "Cammino nella Storia" propone un appuntamento con nuovo personaggio locale in abito carnevalesco

Ogni carnevale ha il proprio personaggio tipico, a Ventimiglia il progetto “Cammino nella Storia” propone un nuovo evento presentando un nuovo protagonista legato al significato locale di questa festa. "Tutti pronti, vi aspettiamo domenica prossima alle 14,30 in piazzetta del Canto per la presentazione del nuovo personaggio legato alle tradizioni locali, che in questa occasione sarà vestito con un abito attinente a questa festa" - fa sapere il presidente dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia Piero Fusco.

"Chi desiderasse avere un ricordo della giornata potrà scattare le consuete foto, con il personaggio, in un’area allestita in una fantastica cornice carnevalesca. Inoltre, potete trovare, musica, dolci, tanta allegria e riscoprire gli antichi sapori. Mentre i più grandi potranno visitare, all'interno della 'Sala delle Volte', l'esposizione di abiti storici affiancati da oggettistica a tema" - afferma il presidente Piero Fusco.