Museo Nazionale Trasporti/D.L.F. di Ventimiglia e polizia ferroviaria insieme al 73° Festival di Sanremo (Foto)

E’ stato un grande successo l’iniziativa congiunta fra polizia ferroviaria e Museo Nazionale Trasporti di Taggia/D.L.F. di Ventimiglia, organizzata nella settimana del 73° Festival della Canzone Italiana. Nello stand della Polizia di Stato, allestito in piazza Borea D’Olmo, di fronte al Teatro Ariston, è stato installato, in collaborazione con il MarklinFan Club Italia, un plastico ferroviario “vintage” funzionante, visitabile ed utilizzabile tutti i giorni dal pubblico, sotto gli occhi attenti dei soci del museo che ne hanno curato il restauro.

L’afflusso è stato incredibile e grandi e piccini (soprattutto) si sono divertiti a guidare i modellini in scala lungo i binari, con un andirivieni di convogli passeggeri e merci. Oltre alle assidue visite del pubblico, non sono mancate quelle di alcuni insospettabili personaggi dello spettacolo e dello sport, catturati dall’interesse per i “trenini”. Si sono infatti trattenuti a curiosare, il ballerino Samuel Pedron, il conduttore e critico musicale Dario Salvatori, lo speaker radiofonico di Caterpillar su Radio Due Filippo Solibello, l’inviata di Mattina in famiglia di Rai Uno Maria Elena Fabi, il campione europeo di Trial Bike Diego Crescenzi, solo per citarne alcuni.

Naturalmente non sono mancati foto e selfie con i personaggi in visita e con gli agenti che presidiavano lo stand. Al termine della settimana festivaliera, tutti concordi nel replicare l’esperienza anche il prossimo anno, magari con un altro plastico funzionante ancora più grande ed attraente. Il ringraziamento dei soci del Museo Nazionale Trasporti/Sede di Taggia, va in particolare al dirigente compartimento Polfer Liguria, il dottor Paolo Mariani, al direttore dell’Ufficio Primo e responsabile del programma “Train to be cool”, la dottoressa Alessandra Dall’Aglio, e a tutti gli agenti che hanno presenziato nello stand durante tutta la settimana.