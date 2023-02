Accademia Kronos consegna il premio internazionale ‘Io faccio la mia parte’ al dottor Massimo Vacchetta, il veterinario dei ricci

Il 15 febbraio, nell'ambito dell'evento ‘Una vita per i ricci’ che si è tenuto a Sanremo presso la federazione operaia di via Corradi, è stato consegnato dal consigliere nazionale di Accademia Kronos, Alberto Briatore, a Massimo Vacchetta, il prestigioso premio ‘Io faccio la mia parte’ di Accademia Kronos.

Massimo Vacchetta ha aperto e dirige a Novello, nelle Langhe, il centro ‘La Ninna’ per la cura dei ricci, piccoli mammiferi aculeati, a cui dedica tutta la sua vita. I piccoli ospiti, che giungono da tutta Italia, vengono curati con metodi all'avanguardia e con dedizione da parte dei numerosi volontari che collaborano con lui. In affiancamento al centro funziona un ricovero per quelli che a causa di invalidità permanenti non possono più essere reintrodotti nel loro habitat naturale.

“I ricci sono considerati le sentinelle dello stato di salute di un ecosistema, ma in dieci anni rischiano di estinguersi - dice Massimo - e ognuno di noi deve fare la sua parte per non arrivare ad un punto di non ritorno”. “La campagna di Accademia Kronos, che ha come culmine annuale la consegna del premio ‘io faccio la mia parte’, è un’assunzione di responsabilità personale – spiega il presidente nazionale di Accademia Kronos, il ligure Franco Floris -. Noi siamo abituati a chiedere agli altri (al Governo, al ministro, al sindaco ecc.) di risolvere i grandi problemi. È arrivato il momento che ognuno di noi cominci a fare direttamente qualcosa. Le ‘piccole azioni’ prese singolarmente appaiono poca cosa, ma, insieme, milioni di ‘piccole azioni’, possono fare la differenza”.