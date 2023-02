Sanremo 2023, successo per il 10° anniversario del 'Premio Eccellenze d’Italia' (Foto)

Oltre al successo sul palco dell’Ariston, Sanremo registra anche il grande successo per l’evento dedicato alle eccellenze italiane che si è tenuto venerdì 10 febbraio presso il maestoso Grand Hotel Des Anglais.

Giunto alla decima edizione il "Premio Eccellenze d’Italia" si conferma così uno degli eventi fuori festival più attesi della settimana della kermesse canora. Protagonista assoluto, come in tutte le precedenti edizioni, il Made in Italy con imprenditori, artisti e personaggi televisivi che tengono alta la nostra bandiera grazie alle proprie eccellenze.

Dopo l’immancabile red carpet e la sfilata degli ospiti sulla scalinata d'ingresso dell’hotel è iniziato quello che è considerato l'evento più elegante e raffinato del fuori festival, infatti anche quest'anno l'abbigliamento in smoking per l'uomo e abito da sera per le donne, non hanno deluso le aspettative dei fotografi con i migliori outfit. La bellissima voce di Roberta Monterosso ha fatto da colonna sonora per tutta la cena e ospite canora a sorpresa anche Francesca Alotta, che ha deliziato tutti presenti.

Quest’anno il “Premio Eccellenze D’Italia” è stato assegnato a Gianluca Mech (Tisanoreica), Aurora Tagliente (White Wise), Gianluca Migliorino (Migliorino Design), Massimo Perini (Beauty Mentor), Isabella Catalano (Bottega Reale Ciancio), Laura Tartarelli (Tartarelli Art Gallery), Marzia Roncacci (Giornalista RAI2), Adelmo Togliani (Attore e regista), Gigi Carzaghi (New Fashion Designer), Paolo Mensi (Luis Franciacorta), Francesco Aquila (Masterchef), Carmen Sollo (Steel Pan), Laura Panigatti (Le Boteriane), Dott. Massimiliano Sparacello (Chirurgo Estetico), Stefano Parcaroli (CEO Med Group), Dott. Dario Martuscello (Chirurgo Estetico), Roberto D’Introno (Terrazze Monachile – La Loggia sulle Mura), Alessandro Andreotti (Crealisse Profumi).

Graditi ospiti Andrea Montovoli, Jane Alexander, Roberto Alessi, Stefano Sala, Guillermo Mariotto, Dasha Kina, Fabrizia Santarelli, Eleonora Puglia.