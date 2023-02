Sanremo: maltrattamenti in famiglia e griffes false, tre arresti dei Carabinieri in due giorni

Tre arresti in due giorni per i Carabinieri di Sanremo, per altrettanti provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria di Imperia e Genova.

Lunedì scorso i militari della Stazione hanno arrestato un 64enne senegalese per ricettazione e commercio di prodotti con marchi falsi, fin dal settembre del 2012. L’uomo, che dovrà scontare un cumulo di pene pari a tre mesi di reclusione, è stato portato in carcere.

Nel pomeriggio di ieri, invece, altri due sono stati gli arresti dei Carabinieri. Il primo provvedimento ha riguardato un 27enne italiano il quale, già sottoposto all’affidamento in prova per altri reati, non aveva ripetutamente ottemperato alle prescrizioni impostegli dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova, mentre il secondo ha riguardato un 41enne tunisino destinatario di un ordine di carcerazione. Era responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, delitto per il quale dovrà scontare una pena residua di sei mesi. Entrambi sono stati portati in carcere.