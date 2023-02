Sanremo: venerdì prossimo un incontro al circolo Acli sul tema 'Palestina: figli di un diritto minore'

Quasi come fosse un conflitto di serie B o forse per non voler guardare in faccia la cruda realtà e le contraddizioni che coinvolgono l’occidente, la situazione palestinese viene troppo spesso dimenticata o colpevolmente ignorata.

E’ in questo contesto che le realtà territoriali Aifo, Attac, Circolo Freire, Popoli in Arte ODV e più in generale il comitato che sostiene la campagna “Riprendiamoci il Comune”, promuovono l’incontro “Palestina: figli di un diritto minore”, per offrire una lente di osservazione al dramma di una terra devastata dai continui conflitti. Interverranno Susanna Bernoldi, coordinatrice di Aifo Imperia, tornata di recente dalla Palestina dopo le esperienze del 2018 e del 2021 e il compagno di viaggio ed attivista, Valerio Romano.

Sarà l’occasione per assistere al racconto e alle proiezioni di una terra, ricca di storia, natura e di un popolo incredibile. Testimonianze delle violenze indicibili inflitte ai civili dai soldati e dai coloni, ma anche di speranza per una straordinaria esperienza di resistenza, sostenuta da moltissime persone nel mondo ma ignorata dai Governi e dagli organismi internazionali. Un luogo specchio del nostro tempo, dove i temi della guerra, delle crisi climatiche e del profitto, indissolubilmente intrecciati, stanno spingendo l’umanità sull’orlo di un precipizio sociale, economico ed ambientale.

L’incontro si svolgerà venerdì prossimo alle 17,30 al Circolo Acli, Via G. Vesco a Sanremo, nei pressi della pista ciclopedonale.