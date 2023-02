Il Sanremo di Chiara Ragnini: da Facchinetti ai live in vetrina, la cantautrice ha vissuto i giorni del Festival fra Casa Sanremo e piazza Borea D'Olmo

Energia, musica e divertimento: queste sono le parole chiave che hanno caratterizzato la settimana del Festival di Sanremo per la cantautrice ligure Chiara Ragnini, che l’ha vissuta in prima persona ospite degli eventi collaterali che hanno animato la città dei fiori.

L’artista, fresca di partecipazione all’importante Dizionario dei Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio di Michele Neri, disponibile in tutte le librerie su edizione Iacobelli Editore, ha inaugurato la cinque giorni sanremese con un duetto tutto d’eccezione: è stata infatti invitata a partecipare a Casa Sanremo nello Stand GLO dove ha duettato con Francesco Facchinetti in un divertente “karaoke” con cui ha entusiasmato i presenti in sala.

Nei giorni successivi si è esibita, invece, in alcuni showcase acustici presentando alcuni inediti dal vivo chitarra e voce: emozionante l’esibizione “in vetrina” da Yamamay in Corso Matteotti ospite di Radio Marte e in piazza Borea D’Olmo a fianco a Casa SIAE ospite di Esibirsi. Infine, ha concluso la settimana ospite del critico musicale Michele Monina, che l’ha invitata al suo Festivalino di Anatomia Femminile sul palco del Privè Monina al Mediterraneé di via Anselmi.

"E’ stata una settimana intensa ed emozionante” racconta Chiara “ed è stato bellissimo respirare un’aria di festa così intensa e gratificante che negli anni scorsi, per ovvi motivi, era difficile percepire per le strade di Sanremo durante il Festival. La pandemia ci aveva lasciati digiuni di vitalità che è stata ampiamente ritrovata nei giorni scorsi, con grande gioia ed entusiasmo".

Non sono però mancate le sorprese non programmate: Chiara è stata, infatti, anche intervistata da Amazon Music per qualche commento sul Festival e ha fatto da testimonial per la Polizia Ferroviaria per la campagna "Train to be cool" che ha coinvolto anche gli artisti della kermesse canora. Al momento è impegnata nella registrazione di un nuovo album e tornerà sul palco nei prossimi mesi in numerosi appuntamenti dal vivo.