Taggia: anche i bimbi del nido Girotondo scoprono la magica atmosfera di San Benedetto

Oggi i bambini del Nido d’Infanzia Comunale “Girotondo” gestito dalla Coop. Nuova Assistenza hanno celebrato la festa di San Benedetto di Taggia. L'iniziativa è in linea con la programmazione educativa di quest’anno dal titolo “Su e giù per lo stivale”, grazie al quale i bambini avranno l’opportunità di ‘viaggiare’ alla scoperta delle meraviglie dell’Italia e delle sue tradizioni.



Dopo aver ascoltato la storia di San Benedetto seduti tutti in cerchio insieme alle educatrici, i bimbi sono usciti nel ‘boschetto’ del nido alla ricerca di legnetti per costruire un falò commemorativo. I piccoli con il supporto delle educatrici hanno posizionato la legna accatastandola in cerchio per ricreare la forma tipica del falò, oltre ai legnetti recuperati nel giardino hanno avuto a disposizioni piccoli tronchi e cannette di bambù, tipicamente usate per realizzare i famosi “furgari”, donati da diverse famiglie di Taggia.

"Per ricreare l’atmosfera della festa e lo scoppiettio dei “furgari”, sul falò sono state posizionate e accese delle candele scoppiettanti e luminose. I bambini entusiasti si sono seduti tutti intorno al falò battendo le mani gioiosi a ritmo di musica" - spiegano dal Nido.