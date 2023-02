Sanremo 2023: per il Festival, pienone anche al Castellaro Golf resort, Aregai Marina Residence e all’Hotel Riviera dei Fiori

“Il Festival è arrivato con la tramontana e come la tramontana ha spazzato via tutto quanto: non si parla d’altro, non si commenta altro, ci si veste, almeno nel possibile come ‘quelli del Festival’. Un turbine di caos, luci suoni colori e feste, feste, feste… e la festa della città non sarebbe la festa scintillante e chiassosa, vivace, movimentata, chiacchierata, impossibile da dimenticare che invece è: la diva di tutte le feste, la star di tutti gli eventi".

"E di Star vi vogliamo parlare. Quelle star che abbiamo avuto l’onore e il privilegio di vedere da vicino, ospiti discreti dei nostri alberghi: Castellaro Golf resort, Aregai Marina Residence e l’Hotel Riviera dei Fiori. Inutile dire che il sold out era la parola più usata dalle receptionist, infatti sono stati molti gli ospiti che hanno preferito gli ampi spazi e il silenzio delle baie o dei campi del Golf accarezzati solo dal vento, alla mischia della Città per eccellenza. Un momento di pace e contemplazione meritata dopo il brivido e l’eccitazione della gara. Parliamo di Anna Oxa, Aleandro Baldi, Dolcenera, Elisa, Claudio Cecchetto, Annalisa Minetti… solo per citarne alcuni. Ma non solo cantanti: sportivi, giornalisti, opinionisti hanno animato le giornate festivaliere e le tavolate apparecchiate con cura dal nostro staff, durante le tardive colazioni all’ora delle merende: perché si sa la maratona Festivaliera non perdona e le ore si fanno sempre più piccole!”.