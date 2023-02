I menù per un San Valentino gourmet

Per il giorno più romantico dell’anno, ecco alcune proposte selezionate di menù con piatti genuini e raffinati, da condividere con la dolce metà. Perché l’amore per la buona cucina non si ferma nemmeno per la festa degli innamorati.

Partiamo da Ventimiglia, il ristorante Balzi Rossi, recente Stella Michelin, che propone un un menu di 6 portate pensato dallo chef Enrico Marmo. Il legame con la festa è il bouquet di fiori ed erbe omaggiato su ciascun tavolo, mentre nei piatti saranno protagonisti i prodotti di stagione della vicina Azienda Agricola Ascheri. Tra le ricette: Scampi, rape e nocciole, Tortellini di cime di rapa, acciuga e bergamotto e Tropézienne, l’iconico il dessert mandorla e agrumi, un omaggio alla vicina Francia. Il menu è disponibile al prezzo di 110 € ed è abbinabile a un percorso vini studiato su misura dal sommelier Giuliano Revello. Il ristorante si trova in via Balzi Rossi, 2, telefono 0184 38132.

A Sanremo Paolo e Barbara, stellati da oltre 30 anni e riferimento sicuro per chi cerca una cucina raffinata e genuina propongono due formule una nel ristornate con un menù a 120 euro, che prevede: Cannolo al polpo e cavolo nero; Crema di cavolfiori caramellati e riccio; Dim sum ai crostacei accompagnati da bollicine o Passion Fruit Daiquiri; Tartare di scampi; Uovo poché e caviale; Seppie e Carciofi; I famosi Cappelletti ai Gamberi di Sanremo in brodo vegetale al profumo di zafferano e fiori; Rombo alla brace di erbe aromatiche, cocco e lime, riso basmati; Fassona delle Alpi Marittime, scalogno selvatico e pepe di Sarawak (con supplement di 25 euro); Cuori degli innamorati da condividere con Vaniglia di Taithi, Lampone e pistacchio ; Cioccolato Guanaja, Lampone e oro rosso. Piccola pasticceria. La seconda proposta se siete pigri e non volete uscire ma non volete rinunciare al piacere della buona cucina la formula a “A Casa Tua” a € 140 box per 2 persone che prevede Crudi di pesce in stile mediterraneo; con insalatine e agrumi dell'orto delle Porrine ; Rombo, alle erbe aromatiche, emulsione di cocco e lime, riso basmati; Cuori degli innamorati da condividere con Vaniglia di Tahiti, Lampone e pistacchio e Cioccolato Guanaja, Lampone e oro rosso; Cioccolatini bianchi, riso soffiato e frutto della passione. Tartufo al rum.

Paolo e Barbara si trova a Sanremo in via Roma 47 per info e prenotazioni tel: 0184531653

Se volete andare a festeggiare nell’entroterra e godervi il fascino di un’atmosfera romantica e suggestiva, alle Macine del del confluente lo chef Giancarlo Borgo propone un menù in grado di esaltare i sapori locali, con un tocco di esotico e afrodisiaco, che ben si adatta ad una serata speciale. Ecco la sua proposta al costo di 65 euro a persona con bevande incluse e selezionate dal sommelier Gianluigi Prevedini in abbinamento ai piatti:

Aperitivo di Benvenuto: Amorevoli Frittini di Panzanelle e Gamberi Pastellati con flute di Prosecco; Antipasti: Tartare di Salmone Fresco Marinato Maison, Burrata Liquida e Lamponi Freschi; Il Polpo a bassa temperatura su Crema di Canestrelli di Taggia e Arancio Candito; Afrodisiaca Insalatina di Mare ai Gusti Tropicali; Mignon di Fagottini su Delicata Crema ai Porri

Il Carpaccio di Bresaola in agrodolce: Mirtilli Freschi e Salsa leggera di Frutti di Bosco; Tortino di Squacquerone con Asparagi e Guanciale; Primi Piatti; Gnocchi di Patate con Bocconcini di Orata serviti su Crema di Fagioli Bianchi di Badalucco (Presidio Slow Food); Risotto Carnaroli ai sapori Afrodisiaci di Fragole e Champagne; Secondo Piatto: Controfiletto di Angus in Crosta di Patate; Dessert: Lasciatevi Stregare dalle Dolci Frecce di Cupido.

La Locanda Le Macine del Confluente si trova in località Oxentina, per info e prenotazioni: 0184407018

Ad Albenga all’Hostaria del Viale, lo chef Federico Scardina propone per la sera di San Valentino, questo delizioso e sfizioso menù: Ostrica di benvenuto; Gamberi in tempura a Cuore con barbabietola; Tagliolini alle rose, cozze e carciofi spinosi di Albenga; Amore di baccalà e passion fruit e Dolce dell'Amore da condividere. Costo € 50,00 a persona o € 70,00 con degustazione vini abbinati ai piatti.

L’Hostaria si trova in viale Martiri della Libertà, 54 per info e prenotazioni al 320 6613751

Un San Valentino originale ed all’insegna della cultura e del sorriso all'Osteria del tempo stretto con la Food Blogger e scrittrice Raffaella Fenoglio che presenta il suo libro Lettere d'amore in dispensa e con la presenza del fumettista Tiziano Riverso che regalerà una caricatura ad ogni coppia. La chef Cinzia Chiappori al prezzo di €45 a persona bevande escluse propone un menù colorato e profumato con ortaggi e fiori della piana: per iniziare un drink studiato dalla barlady Ottavia Castellaro con sette piccole cose; Baccalà mantecato con chips di carciofi; Ceci croccanti al rosmarino e Vele di pane; Primo: gnocchi di Barbabietola su fonduta di Castelmagno e crutin al tartufo; secondo filetto di pescato in salsa di finocchio e dressing alla begonia di Ravera Bio; dolce semifreddo allo zabaione con biscotto al cioccolato e peperoncino

L’osteria si trova ad Albenga in regione Rollo, 40, per informazioni e prenotazioni chiamare il 392 6221924