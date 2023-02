Codacons, dopo la denuncia a Blanco i ringraziamenti a Fedez: "La sua 'canzone' ci è piaciuta"

Dopo la denuncia a Blanco arrivano i ringraziamenti a Fedez. Il Codacons, che in passato è stato protagonista di una querelle con il cantante, non se la prende per il vaffa di Fedez in diretta e in una nota fa sapere di ringraziare e promuovere l’intervento del rapper durante la puntata di mercoledì del Festival di Sanremo, con un brano dove si rivolge in modo diretto all’associazione dei consumatori.

“Al di là della scarsa qualità musicale, la 'canzone' di Fedez ci è piaciuta – dice l’Associazione – Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti. Allo stesso modo ringraziamo Fiorello e Amadeus che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del Codacons, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante associazione di difesa civica in Italia, il cui acronimo 'Codacons' contiene proprio la 'difesa dei diritti dei consumatori e dell’ambiente', due valori costituzionali essenziali la cui diffusione alla generalità dei cittadini aiuta proprio ad accrescere i diritti e creare le condizioni per un ambiente più vivibile e per la salvezza di un pianeta distrutto dalla mano dell’uomo”.