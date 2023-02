A ‘Casa Sanremo’ il ‘Galà dei fiori’ di Regione Liguria: il Presidente Toti "Celebriamo il simbolo della nostra terra"

Si è svolto questa sera, a Casa Sanremo, il Galà dei Fiori di Regione Liguria, un evento che vuole rendere omaggio al lavoro e all'impegno dei nostri floricoltori e ai fiori della Liguria, eccellenza assoluta del nostro territorio, e in particolare alle rose coltivate a Sanremo e nel Ponente Ligure.

L’evento ha visto il coinvolgimento dell’Istituto regionale floricoltura, del Distretto florovivaistico della Liguria, delle associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e CIA, e dell’Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori. Presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, il vicepresidente con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana, e gli assessori regionali alla Sanità Angelo Gratarola, alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, all’Urbanistica Marco Scajola, al Turismo Augusto Sartori e alla Scuola Simona Ferro, oltre all’onorevole Ilaria Cavo e al senatore Gianni Berrino. Questa sera, sempre per celebrare questa eccellenza, anche il megaschermo sulla facciata del Palazzo di Regione Liguria è interamente dedicato ai fiori.

"I fiori della Liguria sono uno dei simboli della nostra terra, del Ponente e di Sanremo in particolare, e rappresentano un settore economico di grande rilevanza che contribuisce alla ricchezza e allo sviluppo della Liguria - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - La delicata bellezza di ogni singolo fiore è frutto di un duro lavoro quotidiano, fatto di tradizione, esperienza, talento e passione: per questo vogliamo celebrare il lavoro dei nostri floricoltori e questo prodotto straordinario, da sempre protagonista qui a Sanremo".

"Il florovivaismo è parte integrante della stessa identità tradizionale e produttiva ligure - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, riconosciuta universalmente a livello internazionale. Ecco perché i fiori sono protagonisti della Lounge di Regione Liguria presso Casa Sanremo, a sottolineare ancora una volta il grande dinamismo di Produttori, Enti e Associazioni che ringrazio per il significativo apporto e per il lavoro svolto con passione e innovazione tutto l'anno. Di fronte ad una kermesse come quella di Sanremo intendiamo pertanto celebrare e promuovere il settore florovivaistico ligure, che vanta il 30% circa della produzione nazionale ed è leader della coltivazione di fiori in piena aria oltre che sinonimo di elevatissima qualità. Continueremo a sostenere il comparto, rimarcando l'unicità e la bellezza di quanto cresce sul nostro territorio, grazie a tanti sacrifici e impegno".