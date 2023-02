Sanremo: un ulivo e una targa per ricordare Giovanni Palatucci: il questore di Fiume salvò 5mila ebrei dalla deportazione (Foto e Video)

Nelle parole del dott. Peritore , Palatucci è stato ricordato per il suo immenso coraggio, dimostrato salvando gli ebrei dai campi di sterminio nazisti, fornendo loro generalità diverse per evitare la deportazione. Alla fine, il Questore di Fiume rifiuterà anche l'asilo politico offertogli dall'allora Console svizzero che cercò di salvarlo prima dell'arresto da parte delle SS. Anche in questo caso, Palatucci antepose la propria salvezza, donando il suo posto ad una giovane, salvandola da morte certa. Poco tempo dopo verrà arrestato e portato nel campo di concentramento di Dachau dove morirà il 10 febbraio del 1945, a 36 anni, pochi giorni prima della liberazione. Il sacrificio di Palatucci è stato riconosciuto attraverso la medaglia d'oro al merito civile conferita dallo Stato Italiano e gli è valso anche il titolo di ' Giusto tra le nazioni ' assegnato dallo Yad Vashem di Gerusalemme.

La cerimonia è stata l'occasione per ricordare la figura di Palatucci davanti ai ragazzi del Cassini, perchè come ha ricordato il Questore: "Per noi è un esempio quotidiano e per tutti è un eroe contro la violenza e la sopraffazione che hanno distrutto la dignità umana. Il suo sacrificio va ricordato per non ripetere quanto accaduto in passato".