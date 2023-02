Festival di Sanremo e sicurezza: 100mila controlli ai varchi, non ci sono stati attacchi hacker ma trovate diverse falle (foto e video)

Non ci sono stati attacchi hacker diretti durante il Festival di Sanremo ma sono state rilevate alcune falle . Nel complesso il dispositivo di sicurezza ha funzionato sia nella realtà che in ambito telematico.

Una attenzione che ha interessato anche la parte web. La Polizia Postale ha rilevato alcune falle nel sistema che ruota intorno alla gestione dei servizi legati al Festival, non da parte della Rai. L'intervento ha permesso di porre una soluzione in maniera preventiva prima che potesse verificarsi qualche criticità.

Il protocollo operativo deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Valerio Massimo Romeo e il tavolo tecnico predisposto dal Questore Giuseppe Peritore ha funzionato in modo impeccabile . A partire da gennaio è scattato il monitoraggio della rete e delle presenze in provincia di Imperia. L'attività ha consentito di raccogliere e sviluppare tantissime informazioni d’interesse investigativo.

Festival, per la Polizia di Stato è stato sicurezza e anche educazione con tante attività rivolte a studenti e insegnanti delle scuole sanremesi (LINK). Infatti era presente il truck della polizia postale in piazza Colombo e il pullman azzurro della polizia stradale per l’educazione stradale. Grande interesse anche per la presentazione al Teatro Ariston del docufilm “senza rete” contro il Cyberbullismo al quale hanno partecipato oltre 350 studenti.