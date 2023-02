Sanremo: attimi di tensione al Palafiori per un presunto allarme bomba, serie di controlli delle forze dell'ordine (Foto)

Qualche attimo di tensione, questa sera al Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo per un presunto allarme bomba. Non si conoscono ancora i particolari dell’accaduto ma, secondo quanto testimoniato da alcuni presenti, poco dopo le 21 le porte della sede di ‘Casa Sanremo’ si sono chiuse per chi doveva accedere.

Sul posto sono intervenuti agenti di Polizia e Carabinieri che hanno eseguito una serie di controlli all’interno. Ancora da capire cosa sia realmente accaduto ma non è da escludere che si possa essere trattato di una chiamata anonima, che ha messo in allarme le forze dell’ordine anche dopo il ritrovamento di un pacco sospetto nella vicina via fiume.

Purtroppo era prevedibile che potesse salire la tensione, come accaduto anche in altre occasioni e in attesa delle manifestazioni previste per domani tra Pian di Nave e piazza Muccioli. Al momento non è possibile entrare al Palafiori ma la situazione sembra sotto controllo.

Aggiornamento: la situazione è tornata alla normalità poco prima delle 22.30

(Foto di Barbara Simonelli)