Sanremo: pacco bomba in via Fiume e allarme al Palafiori, rinforzati i controlli su tutto il territorio cittadino

Si è svolto questa mattina in Prefettura ad Imperia un summit tra i comandanti delle diverse forze dell’ordine, in relazione al ritrovamento di un rudimentale ordigno ieri sera in via Fiume a Sanremo. Una riunione sollecitata anche dall’allarme scatenatosi ieri sera al Palafiori e che ha voluto il Prefetto.



Il piano prevede ulteriori e più incisive misure di sicurezza per la serata finale del Festival. In particolare nella cosiddetta 'zona rossa', che racchiude le principali 'location' interessate dagli eventi festivalieri organizzati dalla RAI, saranno rafforzati i controlli ai varchi sia nei confronti delle persone che vi accedono sia degli eventuali bagagli o borse portati al loro seguito. Pertanto, la Prefettura, d’intesa con la RAI, al fine di evitare assembramenti e prolungate code ai varchi di accesso, nonché ai point dedicati al controllo dei titoli di ingresso invita i possessori dei biglietti che si recheranno al Teatro Ariston ad avvicinarsi all’area in questione almeno un’ora prima rispetto all’orario di ingresso in sala previsto a partire dalle ore 19.,15.

Inoltre è stato deciso il controllo su tutta la città di Sanremo con pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e della Polizia Locale. A tal fine il Questore della provincia di Imperia Giuseppe Peritore, come concordato nell’odierna riunione rimodulerà i servizi attraverso la suddivisione dell’intero territorio cittadino per 'quadranti' disponendo in ogni zona il costante passaggio delle pattuglie impegnate nei servizi di prevenzione. I mezzi delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale verranno pertanto dispiegati in tutte le zone della città per procedere ai controlli di ogni situazione di interesse sotto il profilo della sicurezza.

Sono stati inoltre potenziati i servizi presso:

- i caselli autostradali di Sanremo e di Taggia con personale della Polizia Stradale che procederà al controllo delle autovetture avvalendosi anche di metal detector;

- la Stazione Ferroviaria di Sanremo a cura della Polizia Ferroviaria che effettuerà mirati controlli sui viaggiatori avvalendosi di metal detector, affiancata anche da unità cinofile anti-esplosivo.