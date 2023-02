Prosegue senza sosta la crescita del Gruppovendocasa, nel 2022 vero e proprio boom di compravendite con +35%

Inarrestabile la crescita del Gruppovendocasa, che nel 2022 vede realizzarsi una crescita esponenziale di vendite e locazioni con oltre 1.200 compravendite e oltre 1.000 locazioni concluse, pari ad una variazione percentuale rispetto all'anno precedente del +35% per le compravendite e +30% per le locazioni.

Come noto, Gruppovendocasa è una realtà che nasce alla fine del 2011 e oggi è rappresentata da più di 72 agenzie immobiliari tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, e con un team formato da 250 ragazzi e ragazze. Il punto di forza del Gruppo è quello di essere in grado di seguire tutto il processo della compravendita che va dall'acquisto, al mutuo, fino alla ristrutturazione dell'immobile, con il vantaggio per il cliente di rapportarsi con un unico interlocutore.

Inoltre, è stata sviluppata all’interno del Gruppo una metodologia volta a favorire tutta una serie di garanzie a favore delle parti, sia per le compravendite che per le locazioni, così che la fiducia nelle agenzie sia sempre al primo posto. E, unitamente all’alta competenza nel settore vendita e affitti, tutto ha contribuito a concretizzare questo crescita straordinaria.

Gruppovendocasa - Sede centrale: Viale Garibaldi 14 - CARMAGNOLA (TO)

www.gruppovendocasa.it