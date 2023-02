Sanremo 2023, lo Psicomago Lucano ci riprova: "Vi dico chi saranno i primi cinque" (video)

Durante la settimana del Festival, a Sanremo non è affatto raro incontrare personaggi quantomeno curiosi. Non fa eccezione Carlo Fox, figura decisamente particolare che da qualche giorno si aggira dalle parti del teatro Ariston.

"Sono un illusionista, mentalista, psicomago ed intrattenitore psichico" si definisce il diretto interessato, che qualcuno ricorderà per un performance tutt'altro che fortunata al TgR della Basilicata e divenuta virale sul web. Partecipando alla trasmissione "Buongiorno Basilicata" del 4 febbraio 2020, lo psicomago infatti tentò un esperimento di lettura del pensiero finito poi malissimo: una figuraccia rimbalzata sulle più seguite pagine web satiriche ma non solo. Il gioco non riuscito a Potenza però gli riuscì qualche giorno dopo a Roma, in diretta, nel corso del programma di La7 Propaganda Live che lo aveva invitato dopo aver visto la sua "pessima" perfomance.

Ed è così che Carlo Fox continua il suo percorso forte anche di quella che - secondo lui - è stata la previsione esatta del vincitore di Sanremo 2020: il mentalista lucano sostiene infatti di aver predetto all'epoca il successo di Diodato all'interno di una busta consegnata alla redazione del tg regionale della Basilicata alla vigilia della serata finale.

Un mistero che rimane, ma nel frattempo ecco la previsione di una possibile top 5 del Festival 2023, e anche in ordine di podio con un monito: "Gli ultimi saranno i primi...".