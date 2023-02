Sanremo 2023: domani la consegna del Premio Enzo Jannacci riservato a uno dei giovani in gara al Festival della Canzone italiana

Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, NUOVOIMAIE torna in presenza al Festival di Sanremo con lo Spazio NUOVOIMAIE, luogo di incontro per artisti, manager, esperti dell’industria musicale e giornalisti per assistere a panel, interviste, dirette social, approfondimenti sul music business e a showcase musicali a cura di iCompany con il coordinamento artistico di Massimo Bonelli.

PREMIO ENZO JANNACCI

Domani, venerdì 10 febbraio, alle 15.40 nella Sala Stampa del Casinò di Sanremo verrà consegnato il Premio Enzo Jannacci, riservato a uno dei giovani in gara al Festival della Canzone Italiana. A contendersi il riconoscimento, insieme a una borsa di studio per la formazione, sono i Colla Zio, gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari e Will.

SPAZIO NUOVOIMAIE

Gli appuntamenti di oggi, giovedì 9 febbraio, allo Spazio NUOVOIMAIE al Palafiori di Sanremo: alle 15.30 il panel “Artisti, mercato e musica: le nuove frontiere della digitalizzazione” con BDOPE (producer), Luca Finardi (co-founder e sole administrator Gut Music), Andrea Miccichè (presidente NUOVOIMAIE), Giovanni Valle (co-founder Thaurus). Modera Giampiero Di Carlo (ceo Rockol). Dalle 17.30 alle 19.30 showcase di CAROLINA REY x Moise, Houston, Tacoma, Giorgio Moretti, Mille e Marco Zorzetto.

Domani alle 11.30 il talk “Progetto EMCA con le scuole del territorio”. ScuolAttiva Onlus avvierà ufficialmente la nuova edizione di “Rispettiamo la Creatività”, la campagna educativa sostenuta da AFI, FAPAV, MPA e NUOVOIMAIE, che con oltre 6.300 kit distribuiti porta nelle scuole italiane un progetto interamente incentrato sulla tutela del Diritto d’Autore e sul valore delle opere creative. Interverranno Isabella Longo (coordinatrice EMCA), Simona Frassone (presidente ScuolAttiva Onlus), Silvia Cirone (project manager ScuolAttiva Onlus), Andrea Miccichè (presidente NUOVOIMAIE), Sergio Cerruti (presidente AFI), LDA (artista) e gli studenti dell’I.C. Sanremo Centro Levante.

Alle 16.30 il panel “Le iniziative del NUOVOIMAIE a favore dei musicisti: bandi e fondi del settore musica”. Formazione, sostegno professionale, produzioni musicali, premi e concorsi, esibizioni live, contributo musiciste madri, sostegno artisti in difficoltà e convenzioni dedicate. L'impegno del NUOVOIMAIE nei confronti degli artisti non è solo a parole, ma è un lavoro quotidiano a favore di una community sempre più numerosa. Perché scegliere il NUOVO IMAIE? Ne parleremo, dati alla mano, con Andrea Marco Ricci, Consigliere d'Amministazione del NUOVOIMAIE per il settore musica.

Dalle 17.30 alle 19.30 spazio ai giovani talenti con gli showcase a cura di iCompany (coordinamento artistico Massimo Bonelli). Ad esibirsi domani saranno Napoleone, Yuman, Romeo & Drill, Eleonora Toscani e Olivia XX.

Spazio NUOVOIMAIE ospita le interviste di Alvaro Moretti (vicedirettore de Il Messaggero) domani dalle 10.00 alle 11.30.