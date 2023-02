Sanremo 2023, ancora un trionfo di ascolti. Coletta: "E' la conferma della trasversalità della kermesse"

“La rilevazione dei dati ci ha sorpreso ancor più rispetto alla prima serata”.

Esordisce così Stefano Coletta, direttore intrattenimento Prime Time Rai1 commentando i dati di ascolto della seconda serata del Festival di Sanremo.

Un ascolto che ha fatto segnare il 62.3% di share con dieci milioni e 545mila spettatori.

“Un dato straordinario - prosegue il direttore - che conferma la sintonizzazione avuta al debutto. Il picco di ascolti che è stato registrato alle 21.42 con 16milioni e 693mila spettatori mentre Gianni Morandi cantava 'Uno su mille'. Quasi 17milioni di spettatori è un dato su cui non aggiungo altro”.

Per avere dati di share maggiori bisogna tornare indietro di 28 anni con l’edizione del 1995 e i numeri dell’edizione numero 73 della kermesse canora fanno segnare un +6,5% rispetto allo scorso anno.

Coletta aggiunge: “I dati dimostrano in maniera assoluta che chi è entrato nella narrazione di questo Festival si è presentato puntuale con la stessa attenzione. L’audience fatta segnare da artisti come Albano, Morandi e Ranieri dimostra come i giovanissimi si nutrano della memoria della storia della canzone. I ragazzi stanno li a guardare, forse a scoprire le grandi canzoni della storia del Festival. Grande attenzione anche nei momenti extramusicali con l’intervista di Francesca Fagnani ad Amadeus e Gianni Morandi ha superato il 70% di share. Non c’è segnale di disaffezione ma, anzi, una costanza di sintonizzazione.

Abbiamo visto ieri sera gli ultimi 14 cantanti in gara, abbiamo una classifica particolare data dal voto della stampa. Da stasera subentrano altre modalità di voto e vedremo come evolverà.

I 28 cantanti sono stati apprezzati, lo vediamo anche dalla risposta dei social ed è straordinario che il Festival sia così trasversale e apprezzato da tutti.

Grande successo anche di Viva Rai 2 con 2milioni e mezzo di spettatori come media. Questo dimostra la grandissima efficacia di questa idea di Fiorello e del suo gruppo che fino a tarda notte tengono incollati tanti italiani con uno show di intrattenimento ‘en plein air’ che dimostra l’originalità nell’intrattenimento da parte di Fiorello”.

Soddisfazione espressa anche quest’oggi da Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e contenuti digitali. “I dati sugli ascolti online sono stati eccellenti anche nella seconda serata - afferma in conferenza stampa - il picco è stato raggiunto durante l’esibizione di Lazza con 460mila device connessi”. Un dato unico fino aggi, confermato anche dai programmi collaterali al Festival. “I contenuti di Radio2 sono stati visualizzati durante l’intera giornata, così come le pagine di RaiNews legati al Festival”.

I dati social parlano di 21 milioni di interazioni, con un aumento del 78% rispetto al 2022; TikTok ha avuto 400 milioni di views con l’hashtag #sanremo

Cresce il pubblico collegato tra i 15 e i 24 anni.

La diretta streaming della seconda serata ha avuto 1,7 milioni di visualizzazioni, con un aumento del 74% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda l’on demand di entrambe le serate, il totale di visualizzazioni è stato di 7 milioni e 800 mila, con un aumento del 54% rispetto all’anno precedente.

Federica Lentini, vice direttrice del prime time di Rai1 anticipa quanto accadrà durante la terza serata di Festival: "Questa sera ascolteremo tutte e 28 le canzoni e si voterò tramite telefoto e giuria demoscopica. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Paola Egonu. Due saranno i premi Città di Sanremo che saranno assegnati a Maneskin e Peppino di Capri. E’ prevista l’esibizione di Massimo Ranieri che, con Rocio Morales, presenterà il programma ‘Gli italiani hanno sempre ragione’. Gianni Morandi canterà con Sangiovanni 'Fatti mandare dalla mamma'; dal Suzuki Stage si esibirà Annalisa e dalla Costa Smeralda Gue Pequeno”.

Annunciato anche l’ordine di uscita degli artisti della terza serata:

Paola e Chiara

Mara Sattei

Rosa Chemical

Gianluca Grignani

Levante

Tananai

Lazza

LDA

Madame

Ultimo

Elodie

Mr Rain

Giorgia

CollaZio

Marco Mengoni

Colapesce Dimartino

Coma Cose

Leo Gassmann

Cugini di Campagna

Olly

Anna Oxa

Articolo 31

Ariete

Sethu

Shari

Gianmaria

Modà

Will