I Måneskin tornano al Festival e ricevono il Premio Città di Sanremo

I Måneskin tornano sul palco che li ha lanciati in tutto il mondo per un'esibizione nella terza serata del 73esimo Festival di Sanremo.

Con l'accompagnamento di Tom Morello, il gruppo si esibito in alcuni dei loro maggior successi: I wanna be your slave, Zitti e buoni (con cui vinsero il festival nel 2021), ndr, The loneliest e Gossip.

Dopo aver vinto il festival due anni fa, i Måneskin hanno participato e vinto l'Eurovision Song Contest che li ha portati al successo globale.

La band che oggi riempi gli stadi di tutto il mondo, era già tornata a salutare la kermesse della canzone italiana, anche l'anno scorso su invito di Amadeus.

La band in occasione del loro ritorno hanno ricevuto il Premio Città di Sanremo, consegnato da Amadeus. "Sanremo vi ama".