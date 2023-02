73° Festival di Sanremo, Articolo 31: “Fedez ha fatto quello che fa un rapper, l'arte va lasciata libera”

"Fedez? Ha fatto quello che fa un rapper, esprimere la sua opinione, lo condivido. Il rap serve proprio a questo. Non ha neanche detto cose non possono essere condivise da tutti".

Così J-ax a nome degli Articolo 31 sul "caso Fedez" che si è scatenato dopo il freestyle dell'artista sulla Costa Smeralda.

"Il rap è arte e l'arte va lasciata libera".

In gara per il 73esimo Festival di Sanremo il duo ha portato il brano "Un bel viaggio".

La canzone, che parla di amicizia maschile, ha riscontrato molto successo soprattutto per il fatto che il cantante molto stimato j-ax che non aveva mai accettato di partecipare, né i gara né come ospite al festival di Sanremo si sia ritrovato con DJ Jad per comporre una canzone nel 2018.

"Brano nostro, ieri ci siamo abbracciati e ci sembrava di essere chiusi in una stanza, solo io e lui. Una cosa indescrivibile perché erano anni che non facevamo qualcosa insieme su un palco molto importante per noi, ma poi ho saputo che è arrivata a tutti".

Duetteranno insieme a un altro amico con cui J-Ax si è recentemente riappacificato, Fedez, con un medley degli stessi Articolo.