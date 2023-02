Il Ministro Schillaci a 'Casa Sanremo' per parlare di prevenzione "Puntiamo molto sullo screening" (Foto e Video)

Appuntamento istituzionale di straordinaria importanza, questa mattina a ‘Casa Sanremo’, con la presenza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Nel corso di un talk show presentato da Marco Liorni e nel quale ha fatto la sua comparsa anche il mattatore del Festival, Amadeus, si è parlato della prevenzione dei tumori. Già lo scorso anno si era vissuto un momento di sanità, con la presenza del sottosegretario Costa. Oggi una nuova presenza illustre, dopo quella del Presidente della Repubblica in teatro, con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Il Ministro ha così inquadrato l’argomento di oggi: “Il Ministero punta molto sulla prevenzione. Il paese è fortunatamente longevo, ma i nostri anziani e la popolazione in genere hanno bisogno di essere seguiti nel campo dell’oncologia. Credo che la prevenzione sia lo strumento più importante per evitare i malati ma anche che gli italiani vivano in condizioni di benessere. La settimana del Festival è importante per portare argomenti importanti come la salute. Vuol dire arrivare alle famiglie e che il messaggio sia diffuso capillarmente perché gli screening ci sono ma spesso i cittadini non rispondo”.

Al dibattito hanno partecipato: il chirurgo oncologo Giulia Veronesi, il direttore ‘Day Time Rai’ Simona Sala, la campionessa olimpica Sara Simeoni (in collegamento) e la modella e conduttrice televisiva Samantha De Grenet, che porterà la propria testimonianza.

Abbiamo chiesto al Ministro se ha seguito il Festival: “Purtroppo no, ma è sempre un avvenimento importante e principe della televisione italiana. La presenza del Capo dello Stato ha impreziosito la kermesse canora famosa in tutto il mondo”.

E’ intervenuto anche il presentatore Amadeus che, durante il suo intervento ha raccontato quanto accadutogli da piccolo: “Sono molto attento alla salute e alla prevenzione. Attendo con più trepidazione i risultati delle mie analisi, piuttosto che quelli delle serate festivaliere. E’ importante sempre la prevenzione e quando c’è il Festival è il modo migliore per divulgare il messaggio. La salute viene prima di tutto”.

Il Ministero della Salute, lo ricordiamo, è presente a Casa Sanremo con uno stand informativo sui tre programmi di screening che riguardano il cancro alla mammella, colon-retto e cervice uterina con l’obiettivo di promuovere la campagna di sensibilizzazione volta a rafforzare la cultura della prevenzione e incentivare l’adesione agli screening.

La visita del Ministro, che è stato accolto oggi dal Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, dal Senatore Gianni Berrino, da Antonio Bissolotti (incaricato dal Ministero dell’organizzazione del dibattito), ha visto la presenza degli Onorevoli Costa e Rosso, oltre al Direttore di Asl 1 Stucchi, del Presidente dell’Ordine dei Medici Alberti, del vice Sindaco Pireri e del Presidente della Lilt Imperia-Sanremo, Battaglia.

Nel pomeriggio alle 15, invece, il Ministro farà visita all'ospedale 'Borea', insieme al Presidente della Regione, Giovanni Toti, all'Assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola e al Direttore Generale dell'Asl 1 Imperiese Stucchi. Alle 17,30 è prevista la firma relativa al passaggio alla gestione privata dell'ospedale di Bordighera. Interverranno: il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente di GVM Care & Research Ettore Sansavini, il sindaco Vittorio Ingenito, l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e il direttore generale della Asl1 Luca Filippo Maria Stucchi.