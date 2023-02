Paola Egonu incalzata dai giornalisti a Sanremo: "L'Italia è un Paese razzista? Sì, ma non vuol dire che tutti lo siano"

Pellicciotto a scacchi e tuta viola per l’arrivo di Paola Egonu, la co-presentatrice scelta per questa sera da Amadeus. Paola è scesa poco dopo le 11.30 all’hotel Londra di Sanremo. Giusto il tempo di cambiarsi e di ‘volare’ al Casinò, dove è arrivata da pochi minuti in sala stampa per la classica conferenza stampa dell’organizzazione. Poche le sue parole: “Sono felicissima e non mi sembra ancora vero. Sono pronta e carica, non vedo l’ora”.

Più volte miglior pallavolista in tantissime competizioni internazionali e membro della nazionale italiana con cui nel 2022 ha ottenuto la medaglia d'oro alla Volleyball Nations League. Proprio a fine partita che ha regalato alle azzurre il bronzo mondiale di volley, è arrivato lo sfogo che l’ha portata sui titoli dei giornali nazionali. Ai margini della zona mista, la stella della Nazionale, in lacrime, era infatti esplosa con il suo procuratore Marco Raguzzoni: “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca”. Poi ha detto che si sarebbe presa una pausa.

Nel corso degli ultimi mesi la giovane ha più volte dichiarato di essere stata vittima di razzismo proprio da parte dei suoi connazionali italiani.

Durante la conferenza stampa è stata incalzata a riguardo dai giornalisti in sala che le hanno chiesto se secondo lei è un Paese razzista, ha esitato un po' ma poi ha risposto secca: "Sì, però non vuole dire che tutti siano razzisti o tutti siano cattivi e ignoranti. Con questo non voglio certo fare la vittima".

Altre donne, come la madre di Elodie, non si sono schierate a favore delle dichiarazioni fatte dalla sportiva sul razzismo italiano: "Mi ha fatto piacere che altre donne non abbiano passato quello ho passato io perché vuol dire che non è uguale in tutta Italia e ci sono state esperienze positive".

"Ho deciso di giocare in Turchia per crescere, ma non ho mai abbandonato l'Italia. Sto metabolizzando, ma se ci dovesse essere la possibilità potrei tornare a giocare in nazionale" ha poi spiegato.

Come le precedenti co-conduttrici, Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, anche Egonu ha deciso di restare fedele a se stessa. "Nel mio monologo, mi racconto a 360 gradi".

(Foto di Tonino Bonomo)