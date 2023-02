Sanremo 2023: la mascotte di Gardaland arriva in città e coinvolge vip, ospiti e passanti

Continua la missione di Prezzemolo – mascotte di Gardaland - a Sanremo: coinvolgere passanti, vip del mondo dello spettacolo e gli Ospiti del Festival di Sanremo in una travolgente sfilata musicale con la Gardaland Orchestral Group, l’orchestra itinerante che da ieri e fino a venerdì 10 febbraio animerà le strade sanremesi.

Ieri il lungo corteo guidato da Prezzemolo in persona, nelle vesti di Direttore d’Orchestra, ha sfilato sul Lungomare Italo Calvino, passando per l’inconfondibile Casinò, in via Escoffier strada che omaggia con una statua Mike Bongiorno, fino al luogo simbolo del Festival di Sanremo il Teatro Ariston!

Proprio qui Prezzemolo ha coinvolto – con balli, sketch e foto ricordo - i tantissimi visitatori che affollavano curiosi l’entrata del Teatro.

Anche oggi Prezzemolo continuerà a raccogliere le emozioni dei prossimi ospiti che, questa sera, calcheranno il palcoscenico dell’Ariston, pronti a contendersi la vittoria del 73° Festival di Sanremo.