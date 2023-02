Caso Blanco, Amadeus: "Mi ha chiamato, era dispiaciuto e si scusa. Sa di aver sbagliato"

Il "calcio alle rose" di Blanco sul palco dell'Ariston era previsto. Riprendeva il video del suo nuovo singolo "L'Isola delle Rose".

A confermare è stato il conduttore Amadeus. Quello che non era certo previsto era che sfuggisse così di mano per un problema tecnico.

"Mi è stato detto che poteva fare qualcosa di particolare, ne ero a conoscenza, ma dietro il palco è molto difficile ascoltare quello che accade, non ho percepito il suo problema tecnico, ma ho visto che c'era stata esagerazione rispetto alle prove. Ho intuito che non era un finale previsto e c’era un qualcosa che non andava, poi ho capito che aveva un problema di audio".

L'artista avrebbe già contatto il direttore artistico del festival per fargli le sue scuse: "Mi ha chiamato era dispiaciutissimo e chiede scusa al Festival.

Riccardo è un ragazzo talentoso, ha sbagliato, lo sa lui per primo.

Può capitare che qualcosa non funzioni e si rifà. Quella rabbia è quella di un ragazzo che compie 20 anni tra due giorni, ma non per mancare di rispetto alla città e ai fiori. Non lo voglio scusare, ma può capitare a vent’anni di fare qualcosa che non vorresti fare".

Nella diretta il cantante ha però toccato quattro volte l'auricolare. "Blanco ha avuto un ricevitore sbagliato - confermano da Rai - ha provato a dire che non sentiva, ma è molto complicato dietro il palco quello che succede, il problema è stato nella consegna del ricevitore".

Con il gesto di Blanco, che ricorda quello fatto da Will Smith durante gli Oscar dell'anno scorso, tuttavia sorge spontanea la domanda se la Rai debba redigere un codice comportamentale severo per chi calca il palco del Festival

"Non ho una risposta. Non me la sento però di dire che Blanco non debba più partecipare" conclude Amadeus.