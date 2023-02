I vincitori della scorsa edizione del Festival come da tradizione si sono esibiti sul palco dell’Ariston a distanza di un anno. Con il pezzo “Brividi”, Mahmood e Blanco sono approdati all’Eurovision Song Contest 2022, posizionandosi settimi.

Un brano con cui il duo ha battuto tutti i record di vendita.

“Tornare dopo un anno e riprovare le stesse emozioni fa un po’ strano, ma molto contento, per me un po’ come casa” commenta Mahmood.