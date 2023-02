Gianluca Grignani torna in gara al Festival nel ricordo del padre: “Una canzone che non dà risposte, è un modo di reagire” (foto)

Con “Quando ti manca il fiato”, brano dedicato al complicato rapporto con il papà, Gianluca Grignani torna in gara al Festival di Sanremo a otto anni dalla sua ultima partecipazione e a un anno dall’accanimento social dell’anno scorso dopo il duetto con Irama.



“È una canzone che non dal risposte, è un modo di reagire, una bolla sensoriale - ha commentato Grignani durante l’incontro con la stampa al Casinò - sono sempre stato attento alla parte tecnica dell’esibizione, voglio prestare attenzione alla parte video per contenere l’emozione. Sono spontaneo e mettere dei blocchi mi aiuta. Così non sto attento all’emotività che questa canzone mi crea, mi dal un’emozione diversa”.

E poi, sul suo ritorno al Festival: “Da questo Sanremo mi aspetto una sincera realtà, se è fatto come Amadeus è un Sanremo sincero. Le polemiche dell’anno scorso mi sono scivolate addosso, mi hanno aiutato. Il mio passato? Non me ne frega una mazza”.

In occasione della conferenza stampa al Casinò, Gianluca Grignani ha ricevuto il premio SIAE in occasione dei 30 anni dal suo primo deposito.