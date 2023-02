Dopo due anni di silenzio il Festival di Sanremo esce di nuovo dall'Ariston e invade piazza Colombo (foto)

Due anni di silenzio, poi il tanto atteso ritorno. Questa sera il Festival di Sanremo è uscito nuovamente dal teatro Ariston per abbracciare la città e invadere piazza Colombo di fronte a 1.500 spettatori.

Il primo ospite è stato Piero Pelù, accompagnato da Amadeus sul Suzuki Stage per il ritorno della sua “Gigante”. E poi il concerto a beneficio del pubblico che ha avuto accesso al palco in piazza.

Un ritorno che sa di normalità, di Festival come dovrebbe essere nelle intenzioni di Rai e Comune con il progetto “Tra palco e città”.