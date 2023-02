73° Festival di Sanremo: la città è pronta per la 'prima', Biancheri “C'è già aria della finale, ma siamo solo all’inizio”

Archiviato il lunedì tra conferenze stampa di rito, fuochi d'artificio, party di benvenuto e Green Carpet, a Sanremo è il momento della 'prima' per la 73ª edizione del Festival della Canzone italiana.

Nella sala stampa del Casinò il sindaco Alberto Biancheri ha lanciato la giornata che la Città dei Fiori attendeva da due anni: “Ieri in città sembrava già una finale, ma non è ancora iniziato. Sanremo è piena di gente. Voglio ringraziare il prefetto e il questore per tutto il lavoro per la nostra sicurezza. Voglio ricordare che questa sera ricorreranno i 20 anni dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo al Festival”.