Camporosso, a marzo lezione di autodifesa femminile: iniziativa solidale a favore della Croce Azzurra Misericordia (Foto)

A marzo verrà organizzata una lezione di autodifesa femminile, a numero chiuso, rivolta esclusivamente a donne maggiorenni. L’incontro, che andrà in scena venerdì 3 marzo dalle 20.30 alle 23 presso la sede della Croce Azzurra Misericordia Val Nervia in via Braie n° 243 a Camporosso, sarà un'occasione per rimarcare il concetto "Basta violenza sulle donne!" ma avrà anche una finalità solidale a favore della Croce Azzurra Misericordia.

Sarà il primo evento del 2023 organizzato da Buonavoglia formato dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia Odv e dall'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici Camporosso in collaborazione con Formazione Difesa Krav Maga. “E’ consigliabile un abbigliamento sportivo per la lezione che sarà tenuta dall’istruttore di 3° livello Salvatore Secci” - dicono gli organizzatori - “L’ingresso sarà ad offerta libera. Il ricavato verrà infatti utilizzato per acquistare materiale sanitario alla Croce Azzurra”.

Per prenotazioni contattare su WhatsApp il +39 345 851 7448 scrivendo nome, cognome e ‘partecipo al corso’.