Vento forte e mare mosso: restano a bordo i passeggeri della Costa Smeralda, occhi puntati sullo spettacolo piromusicale

Il vento e il mare mosso stanno creando qualche problema anche al Festival di Sanremo. Questa mattina le condizioni meteo hanno impedito ai passeggeri della Costa Smeralda di scendere a terra e visitare la città.

Discorso analogo anche per lo spettacolo piromusicale che aprirà stasera la settimana della kermesse canora matuziana. Da ieri proseguono senza sosta i lavori di preparazione da parte della Pirostar di Caserta insieme all'associazione Fuochi Storici San Bendetto di Taggia.



C'è grande attenzione da parte degli addetti ai lavori. L'area sparo è pressoché pronta a dare il via al grande show che porterà per la prima volta a Sanremo uno i fuochi d'artificio al tempo di musica con le grandi canzoni del Festival, da Modugno ai Måneskin.

Gli ultimi dettagli e le rifiniture, compresa la valutazione delle condizioni meteo e quindi l'ok allo svolgimento, arriveranno in un incontro in programma nel pomeriggio. Allo stato attuale lo spettacolo è confermato alle 18.45.