Festival di Sanremo: oggi l’opening day con l’accensione del molo, ecco il Qr Code per seguire i fuochi

Scenografie di luci, giochi di colori e tanta musica: Sanremo si prepara così a dare il via alla 73esima edizione del “Festival della Canzone Italiana” con l’opening day di oggi (lunedì 6 febbraio).

Una novità assoluta, dove il ritmo della musica si sincronizzerà con scenografie luminose per un inizio in grande stile: lo spettacolo, voluto dal sindaco Alberto Biancheri, dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, in accordo con Rai Pubblicità, sarà realizzato grazie alla collaborazione con Costa Crociere, per il secondo anno consecutivo partner del Festival di Sanremo.

Alle 18.45 circa si svolgerà l’accensione delle luci sul molo lungo di ponente (porto vecchio) per la sua totale lunghezza (circa 500 metri) con illuminazioni cangianti, che creeranno effetti luminosi di diversa intensità. A seguire, l’accensione scenografica della nave Costa Smeralda: un vero e proprio spettacolo con giochi di luce e colori che illuminerà l’orizzonte sanremese. Poi spazio ai fuochi d’artificio musicali (per una maggior tutela dell’ambiente e degli animali): una danza di luci che utilizzerà la musica come accompagnamento per uno spettacolo in cui perdersi tra il fascino delle note e gli effetti luminosi (a cura dell’associazione Fuochi Storici di Taggia).

La colonna sonora dei fuochi sarà composta da brani di Domenico Modugno (“Nel blu dipinto di blu”), Lucio Battisti (“Un’avventura”), Albano (“Felicità”), Mia Martini (“Almeno tu nell’universo”), Daniele Silvestri (“Salirò”), Il Volo (“Grande Amore”), Francesco Gabbani (“Occidentali’s karma”) e dei Maneskin (“Zitti e buoni”). La zona di ascolto è compresa tra la Capitaneria di Porto e Santa Tecla, dove saranno collocate le torri audio.

Grazie all'apposito QR code (idea e realizzazione ditta MusicSync) è possibile assistere allo spettacolo piro-musicale lontano dalla zona di ascolto, anche comodamente da casa, dal proprio telefonino.