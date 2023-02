Fuochi d'artificio a tempo con le canzoni del Festival di Sanremo: scatta l'ordinanza di sicurezza su Porto Vecchio - I particolari

Tra domenica e lunedì sarà attiva l'Ordinanza della Capitaneria di Porto per garantire le condizioni di sicurezza durante lo spettacolo piromusicale che aprirà la settimana del Festival di Sanremo. Una prima restrizione scatterà già a partire da domani mattina, domenica 5 febbraio, a partire dalle 8 e fino al termine dello show. Saranno interdette al transito, fermata e sosta pedonale e veicolare, le aree portuali individuate in uno spazio antistante Santa Tecla e il monumento ANMI in piazzale Vesco.

Lo spettacolo piromusicale

Lo spettacolo piromusicale di lunedì sera, alle ore 18.50, è organizzato dall'associazione Fuochi Storici San Benedetto Taggia, per conto del Comune di Sanremo e realizzato dalla Pirostar di Vittorio De Angelis. L'area di sparo sarà allestita all'interno di Porto Vecchio, questo vuol dire che si potrà perfettamente ammirare tutto lo show lungo l'intero lungomare. Non saranno i soliti fuochi d'artificio in quanto i giochi di luce si muoveranno a tempo di musica sulle più belle canzoni del Festival di Sanremo.

L'Ordinanza della Capitaneria di Porto

- Dalle ore 12 di lunedì 6 febbraio fino alle ore 01 di martedì 7 febbraio: sono vietati l’accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e di ogni altro mezzo in genere, nella zona a terra avente un raggio non inferiore a 150 metri dagli estremi dell’area di sparo. Questo vuol dire anche rimozione forzata delle vetture che saranno presenti.

- Dalle ore 12 di lunedì 6 febbraio fino alle ore 8 di martedì 7 febbraio: il tratto della Banchina Corradi destinato alle imbarcazioni in transito al di fuori dell’area oggetto d’interdizione, nonché porzione della banchina Buldrini sono riservate esclusivamente all’ormeggio dei motopesca normalmente in sosta presso la banchina Bongiovanni e nel tratto di banchina Corradi interdetta.

- Dalle ore 17.30 di lunedì 6 febbraio e fino al termine dello spettacolo pirotecnico sono vietati il transito, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio di unità di qualsiasi tipo e stazza ed ogni altra attività in genere nello specchio acqueo interdetto e ricompreso nel tratto di mare compreso nella circonferenza avente raggio pari a 150 metri dagli estremi dell’area di sparo.