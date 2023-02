Festival di Sanremo 2023: fissato l'orario di inizio dei fuochi di lunedì prossimo, il via alle 18.50

E’ stato definito il programma dei fuochi d’artificio che, di fatto, apriranno ufficialmente la settimana del Festival di Sanremo. Vera novità di quest’anno, lo spettacolo piro-musicale darà il via alla kermesse canora il lunedì sera, poco prima della sfilata di cantanti e protagonisti, che anche quest’anno sarà denominato ‘Green carpet’, tra l’Ariston e il Suzuky stage di piazza Colombo.

L’inizio dello spettacolo è fissato per le 18.50 ma sarà preceduto, 5 minuti prima, dall’accensione delle luci scenografiche sul camminamento del molo di porto vecchio. Sarà uno spettacolo vedere il porto illuminato per circa 500 metri, con effetti luminosi che saranno immediatamente seguiti dall’accensione dell’illuminazione scenografica della nave Costa Smeralda, che arriverà sabato in rada.

Alle 18.50, come detto, il via allo spettacolo piro-musicale, con i fuochi che saranno sparati dalla sommità del molto di Ponente. Lo spettacolo di fuochi d’artificio sarà supportato da due ‘torri’ audio della potenza di circa 12mila watt ciascuna, che saranno montate alle estremità dell’area portuale, dove è garantito l’ascolto. Saranno a tempo delle belle più belle canzoni del Festival e lo show sarà curato dall'associazione “Fuochi Storici” di Taggia.

Per creare l’effetto piro-musicale è stato progettato uno spettacolo con particolari scie luminose e non sarà l'unica novità. Verrà infatti pubblicato un QR code che, se inquadrato, permetterà alle persone di poter sentire la musica che trasmetteremo lunedì sera per sentirla ad esempio con delle cuffie e intanto godere dello spettacolo pirotecnico.