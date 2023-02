Sanremo: Aurelia Bis a Pian di Poma, il Comitato di via Bonmoschetto diffida il Comune dal proseguire e sposa idea di FDI

Per il proseguimento dell'Aurelia Bis, su Pian di Poma, il Comitato di via Bonmoschetto ha presentato una diffida a proseguire, al Comune di Sanremo. La richiesta è di alcuni giorni fa, accompagnata da un invito a partecipare alla riunione del gruppo che rappresenta gli interessi degli abitanti della via e della zona.



LE INTERVISTE





Invito disatteso, come sottolineato dalla presidente Alessandra Panetta e dal vicepresidente Alberto Amici. L'incontro si è svolto stasera presso la ClubHouse dalla pista d'atletica matuziana. Una cinquantina i cittadini presenti per ascoltare la proposta di progetto alternativo, formulata dal dipartimento viabilità e lavori pubblici di Fratelli d'Italia, rappresentato dal presidente Alessandro Albiosi e dal geom. Luca Marvaldi e dall'arch. Marco Caldarelli. Per il partito hanno partecipato anche il coordinatore cittadino Antonino Consiglio e il consigliere comunale Luca Lombardi. Per le altre forze politiche c'erano anche i consiglieri comunali Roberto Rizzo (M5S) e Ethel Moreno. Lei ha spiegato di non partecipare ufficialmente per nome dell'amministrazione comunale, essendo in quota di maggioranza ma come cittadina.