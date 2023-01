Sanremo: ecco le quattro alternative per la prosecuzione dell’Aurelia Bis, l’amministrazione sembra avere le idee chiare

Dopo anni di attesa ora Sanremo ha sul tavolo quattro alternative per la prosecuzione dell’Aurelia Bis.

Questa mattina a Palazzo Bellevue Anas ha mostrato le quattro alternative, ben diverse tra loro, tra le quali l’amministrazione potrà scegliere nel giro di una ventina di giorni per poi dare il via alle pratiche successive con l’inizio lavori fissato per i primi mesi del 2025.

Ecco le quattro alternative presentata da Anas:

Alternativa A

Ha origine dal tratto terminale dell'attuale S.S.718 ‘di Sanremo’ dove verrà realizzata la rotatoria di svincolo ‘Sanremo Centro’. È previsto inoltre un breve tratto di adeguamento della galleria esistente.

Il primo tratto di circa 1,13 km, quasi tutto in galleria, converge sul nuovo svincolo di ‘Sanremo Foce’ da cui si dirama il proseguimento della variante in direzione Ventimiglia e da cui partono le due ipotesi di collegamento con l'area di Pian di Poma:

A) L = 2,3 km - si connette all'Aurelia in una zona poco urbanizzata

A-var) L = 2,1 km - ripercorre il tracciato dello studio di fattibilità del 2009

Lo svincolo con via Padre Semeria è previsto nel successivo Lotto Sanremo - Bordighera

Alternativa B

Si connette alla variante della SS 1 già realizzata con uno svincolo analogo a quello dell'alternativa A.

Il primo tratto di circa 1,44 km, quasi totalmente in galleria, converge nello svincolo di Sanremo Foce, che si prevede di realizzare a livelli sfalsati, e dai cui prosegue verso ovest la variante verso Ventimiglia, mentre verso sud est il collegamento con la zona di Pian di Poma.

Il collegamento verso la zona Pian di Poma, di circa 2,7 km viene realizzato quasi interamente in due gallerie. Tra di esse, è prevista la realizzazione di uno svincolo di collegamento con il quartiere di Padre Semeria che, differentemente dall’alternativa A, insiste su questa viabilità di collegamento e non sulla variante alla SS1 Aurelia di progetto

Alternativa C

Si connette alla variante della SS 1 già realizzata con uno svincolo analogo a quello dell'alternativa A e B.

Il primo tratto, analogo a quello dell'alternativa B di circa 1,44 km, quasi totalmente in galleria, converge nello svincolo di Sanremo Foce, che si prevede di realizzare a livelli sfalsati, e dai cui prosegue verso ovest la variante verso Ventimiglia, mentre verso sud est il collegamento con la zona di Pian di Poma.

Il collegamento verso la zona Pian di Poma, di circa 2,47 km viene realizzato quasi interamente in due gallerie.

A differenza dell'alternativa B, lo svincolo con via Padre Semeria è previsto nel successivo Lotto Sanremo - Bordighera

Alternativa D

Si connette alla variante della SS 1 già realizzata con uno svincolo analogo a quello dell'alternativa A, B e C.

Il primo tratto, analogo a quello dell'alternativa A di circa 1,13 km, quasi tutto in galleria, converge sul nuovo svincolo di ‘Sanremo Foce’ da cui si dirama il proseguimento della variante in direzione Ventimiglia e da cui partono il collegamento con l'area di Pian di Poma.

Il collegamento verso la zona Pian di Poma, di circa 3,19 km viene realizzato quasi interamente in una galleria.

Lo svincolo di Pian di Poma ricalca quello studiato nello studio di fattibilità del 2009 e ricade nella zona dei campi sportivi. Lo svincolo con via Padre Semeria è previsto nel successivo Lotto Sanremo - Bordighera

L’amministrazione Biancheri analizzerà le opzioni con un tavolo tecnico e una commissione dedicata prima di dare l’ultima parola al consiglio comunale.

L’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella sembra già avere le idee chiare in merito alla scelta. Il Comune sembra propendere per l’alternativa D, quella che, oltre alla prosecuzione in direzione Pian di Poma, consentirebbe anche il completamento dello svincolo di San Martino.