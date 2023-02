Sanremo 2023, Bottega (Prosecco): "Giusto mandare in onda al Festival messaggio video o scritto di Zelensky"

"Penso che sia giusto che un messaggio video o, in alternativa, scritto del presidente ucraino Zelensky venga mandato in onda al Festival di Sanremo perché c'è bisogno di sensibilizzare l'opinione pubblica. Troppe persone mettono in dubbio la decisione di mandare le armi e non si rendono conto di cosa stia succedendo lì: morti e distruzioni sono vere e se non diamo il nostro supporto la situazione può solo peggiorare fino al punto che l'Ucraina diventerebbe un Paese non più democratico, come invece adesso sta cercando di diventare. La comunicazione spesso contiene mezze verità ed è talmente veloce che spesso anche le notizie più tragiche diventano una routine e vengono dimenticate troppo in fretta. Sanremo è quindi una buona occasione per far ricordare la tragedia e la verità a tutte quelle persone che se le sono dimenticate, le altre possono cambiare canale". Lo ha dichiarato Sandro Bottega, patron dell'omonima azienda di Bibano (Treviso) tra i principali produttori di vino e distillati italiani e ideatore dei "Prosecco Bar" che stanno spopolando in tutto il mondo, l'ultimo dei quali aperto lo scorso 31 gennaio all'aeroporto di Istanbul.

"Voglio anche ricordare che per noi il mercato ucraino, al di là della tragedia umana, ha rappresentato nel 2021 quasi 1 milione di euro di fatturato, che ovviamente si sono disintegrati con la guerra, come con l'invasione della Crimea, dove il nostro fatturato era di 250.000 euro ed è sparito ben prima della guerra, impantanato tra burocrazia e sanzioni" - ha sottolineato Sandro Bottega.