Imperia: Media Literacy a Barcellona per il primo gruppo di docenti del Ruffini

Il primo gruppo di docenti del Ruffini è sbarcato a Barcellona per otto giorni di stage all’estero, organizzati con programma Erasmus Plus.



Le docenti Monica Calzamiglia, Alberta Schettino e Chiara De Grandis seguiranno il corso di formazione su Digital Citizenship and Media Literacy: Sharing the Responsibility. Sono 14 i Docenti dell’Istituto Ruffini che si recheranno nei paesi dell’UE per attività formative del programma ERASMUS, azione K1, grazie all’ingente finanziamento ottenuto con progettualità elaborata dalla figura strumentale per i Progetti Europei, Stefania Modesti.

La successiva complessa fase organizzativa degli stage ha viste impegnate la Referente Modesti coadiuvata dall’Animatore Digitale Sabina Sposato.

Dice la docente Stefania Modesti: ”Le KA1 sono una serie di misure del programma Erasmus+ che consentono le mobilità per studenti e personale scolastico. Attraverso l’azione chiave 1 è possibile trascorrere periodi formativi all’estero in uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Ogni scuola può coinvolgere studenti, docenti, staff interno per offrire l’opportunità di migliorare il proprio profilo professionale ed accrescere le proprie competenze. Anche la scuola potrà migliorare la propria offerta formativa e distinguersi per le opportunità offerte ai propri studenti e al proprio personale in ambito europeo".