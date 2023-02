Sanremo: grande successo per la serata dedicata alla Bagna Cauda del Ristorante del Villaggio dei Fiori con lo storytelling del giornalista Claudio Porchia

Tutto esaurito per la prima serata dedicata alla Bagna Cauda del Ristorante del Villaggio dei Fiori. Accompagnata da verdure di stagione crude e cotte, questo piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, è stato servito nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa.

Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff del ristorante è stato accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che ha parlato delle origini di questa preparazione tipica del Piemonte, ma realizzata con prodotti liguri come l’olio e le acciughe. Ideale per le serate fredde, più che un piatto, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici ed accompagnato da vini rossi giovani e generosi come la Barbera, che con il suo profumo lieve e floreale ed il sapore sapido è l’abbinamento perfetto con la bagna cauda.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per Sabato 18 febbraio con il Gran Bollito.

Ecco in dettaglio il menù della serata: Bollito e salse; Verdure ripiene; Bollito con salse abbinate e purea di patate; Sorbetto; Vino in abbinamento.

Costo a persone comprese bevande 40 €

Questi gli altri appuntamenti del programma per gustare piatti deliziosi e scoprire storia, cultura e tradizioni, che tutto il mondo ci invidia con lo storytelling curato da Claduio Porchia

- Sabato 4 marzo: Tartufo Nero Pregiato con il “trifolao” Ezio Costa di Monchiero (CN) Menù degustazione; Uovo in camicia al Tartufo Nero Pregiato; Risotto con fonduta e Tartufo Nero Pregiato; Capocollo con Tartufo Nero Pregiato con contorno di stagione; Bonet; Vino in abbinamento. Costo a persone comprese bevande 70 €

- Sabato 18 marzo; serata Country con i prodotti dell’azienda agricola “Il Carrettino” di Tortona. Menà: Affettati misti: prosciutto cotto di bufalo e salame country; Ravioli di bufalo alla contadina; Grigliata mista di carne di bufalo con contorno di patate al forno; Dolce del contadino; Vini Cabernet, Sauvigon Cantina Torre dei Vescovi. Costo a persona comprese bevande 40 €

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)