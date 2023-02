Sanremo 2023, Toti: "Regione Liguria presente con spot promozionale, premio della Lanterna e un quadro di Rubens" (Video)

“Andrò a Sanremo la settimana prossima” - ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, venerdì sera, in visita a Ventimiglia - “Come sempre Regione Liguria sarà presente al Festival della Canzone Italiana per premiare con il premio che verrà consegnato venerdì sera: la tradizionale Lanterna di Genova realizzata in filigrana di Campo Ligure che rappresenta il simbolo del capoluogo ma anche il nostro artigianato”.

“Saremo anche a Casa Sanremo e all’interno del Teatro Ariston con un quadro di Rubens, promozione della cultura ligure di quella grande mostra che ha visto quasi 10mila visitatori a Palazzo Ducale a Genova" - svela Toti - “Saremo presenti, soprattutto, con uno spot promozionale molto divertente, fatto da due veri liguri: Maurizio Lastrico e Alice Arcuri, due attori provenienti dalla scuola dello Stabile che hanno avuto molta notorietà in questo periodo, diretti da Fausto Brizzi. E’ un pezzo della nostra storia. Lastrico vestirà i panni di un Cristoforo Colombo particolarmente ironico che alla fine rinuncerà a scoprire l’America. Tutti i liguri e gli italiani lo vedranno martedì sera quando andrà inonda per la prima volta".

"Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria", recitato in terzine dantesche, è infatti lo slogan dello spot, girato a bordo del vascello utilizzato da Roman Polanski nel film ‘Pirates’ ormeggiato al Porto Antico di Genova, trasformato per l’occasione in una delle tre Caravelle. Maurizio Lastrico veste i panni del grande navigatore genovese che, in partenza verso l’America, alla fine deciderà di rinunciare, perché la Liguria offre già tutto ciò che desidera.

“Il Festival di Sanremo rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per la nostra regione, un palcoscenico unico, che resta al centro dell’attenzione mediatica di tutto il Paese, oltre ad essere visto in tutta Europa. Esserci, come Regione, è quindi strategico per poter proseguire in quel lavoro di promozione del nostro territorio che sta portando, anno dopo anno, a risultati sempre migliori dal punto di vista turistico, rendendo realtà il nostro progetto di destagionalizzazione, per una Liguria accogliente e vitale dodici mesi l’anno” - sottolinea Toti.