Festival: il 'FantaSanremo' diventa grande e anche Sindaco e Consiglieri creano la loro 'Lega' (Foto)

Dopo un primo passo ‘sulle punte’, il FantaSanremo diventa ‘grande’ con il suo ‘Bar Papalina’ al Palafiori di corso Garibaldi e, da oggi, anche con la ‘Lega’ dei Consiglieri e Assessori del Comune matuziano.

Nel pomeriggio, infatti, con in testa il Sindaco i Consiglieri e gli Assessori hanno conosciuto i ‘patron’ del FantaSanremo che, tra le altre iniziative, hanno anche prodotto alcune sciarpe che, secondo le previsioni meteo, serviranno molto nel corso della settimana festivaliera.

C’è stato anche il momento per posare tutti insieme, ovviamente mostrando le sciarpe come si fa allo stadio. Come per il resto della città anche il ‘FantaSanremo’ è pronto. Come funziona? Con un singolo account è possibile iscriversi fino a un massimo di 5 leghe, quindi altre 4 oltre alla ‘Lega Mondiale’. L’invito è quello anzitutto di giocare insieme a noi: abbiamo creato il campionato di SanremoNews.it, il primo giornale del gruppo editoriale di cui fa parte anche il nostro quotidiano, con cui raccontiamo il Festival da 23 anni a questa parte.

E allora, sei pronto a giocare? Cerca all'interno di https://app.fantasanremo.com/leagues la lega ‘SanremoNews.it’ oppure, ancora più facile, CLICCA QUI per iscriverti al nostro campionato e sfidare le nostre redazioni!