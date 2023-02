Ritorno al Festival di Sanremo per Mahmood e Blanco: i vincitori assediati in città (foto)

Mahmood e Blanco ritorno al Festival di Sanremo e città in delirio per il duo vincitore della passata edizione. I due cantanti che l'anno scorso trionfarono con Brividi ieri hanno catalizzato l'attenzione dei fan, prima in piazza Bresca e poi tra una pausa e l'altra dalle prove all'interno dell'Ariston.

Oltre ai cantanti tanti vip sono arrivati a Sanremo. È così che in una nota profumeria del centro sono state viste anche Simona Ventura e Paola Perego.



