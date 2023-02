Sanremo: domani e domenica serie di appuntamenti con la Diocesi per la campagna '40 giorni per la vita'

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo si appresta alla conclusione della seconda edizione della campagna '40 giorni per la vita' con un fine settimana ricco di eventi di preghiera per la vita e di testimonianza pubblica a favore del rispetto della vita umana più fragile e indifesa come quella dei bambini non ancora nati e di chi è gravemente malato.

Domani, nella basilica concattedrale di San Siro a Sanremo si svolgerà la Veglia diocesana per la Vita: un momento di preghiera e riflessione con la testimonianza straordinaria del maestro Fabio Cusinato e il concerto dell’associazione corale musica reservata. Sempre a San Siro, domenica in occasione della ricorrenza della 45a 'Giornata per la Vita' indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana, il vescovo Monsignor Antonio Suetta presiederà la Santa Messa di chiusura della campagna '40 giorni per la Vita' che anche quest’anno è stata ricca di iniziative di preghiera, formazione e testimonianza per rompere il muro di silenzio che la società ha creato attorno alla tragedia dell’aborto.

Va in questa direzione anche l’evento finale della campagna che avrà luogo nel pomeriggio di domenica: si terrà infatti a Sanremo la prima edizione della 'Minimarcia per la vita'. La partenza è fissata per le 15 a Sanremo nei giardini presso la chiesa di Ognissanti (zona corso imperatrice) in direzione Pian di nave. Sarà un corteo pacifico, sereno e gioioso in cui si alterneranno canti e preghiere per annunciare alla nostra città che ogni vita umana è degna di essere accolta e tutelata dal concepimento alla morte naturale.