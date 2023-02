Gli eventi per la settimana del Festival di Sanremo allo Strambò venerdì e sabato prossimi

La settimana più attesa dell’anno per la città Sanremese è arrivata, il Festival è un’istituzione non solo per i cittadini ma per chiunque decida di trascorrere e vivere cinque giorni di eventi, festa, buon cibo e allegria.

Lo Strambò ha preparato un doppio appuntamento con il format che, ormai da quasi due anni, ha ridisegnato il modo di vivere una cena spettacolo in tutta la provincia: Terroni, la cena spettacolo partenopea. L’occasione perfetta per assaporare ottimi piatti accompagnati dalle migliori canzoni italiane di sempre per cantare a squarciagola tra una portata e l’altra.

Gli eventi si terranno venerdì 10 e sabato 11 Febbraio: entrambe le serate vedranno “alla macchina dei suoni” Antonio Viceversa, il dj più rappresentativo fin dalla nascita del progetto, a differire i due eventi saranno invece il cantante Rosario Rannisi presente durante la cena di venerdì e il performer Pippo Tendenza che si esibirà il sabato sera.

Si potrà scegliere dal menù alla carta con diverse portate e materie prime di qualità. Il tutto sarà accompagnato da vini che potrete scegliere dalla vasta selezione di etichette presenti nella carta dei vini. Sarà un mix di eleganza, gusto e divertimento, il tutto sarà accompagnato dalla tanto amata cena animata per poi proseguire fino a tarda ora con il party e i festeggiamenti.

Intrattenimento, musica e spettacolo non mancheranno per godere al meglio del weekend più acceso e vissuto della città della musica.

Strambò Sanremo | Via del Castillo, 17 | 18038 Sanremo

Info & Booking +39 331 2637639

reservations@strambosanremo.com

https://www.strambosanremo.com

Facebook: https://www.facebook.com/strambosanremo

Instagram: https://www.instagram.com/strambo_sanremo/